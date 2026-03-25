processo affidi la battaglia legale continua

Il procedimento giudiziario riguardante gli affidamenti di minori a Bibbiano continuerà presso la Corte d’Appello. Dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza di primo grado, sono trascorsi i 45 giorni stabiliti per presentare eventuali ricorsi. La vicenda resta sotto osservazione mentre si attende la decisione finale della corte superiore.

La battaglia giudiziaria sugli affidi di bambini a Bibbiano proseguirà davanti alla Corte d’Appello. Dal deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado sono scaduti i 45 giorni utili per presentare i ricorsi in Appello. Nel luglio 2025 il collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, assolse 11 imputati e pronunciò lievi condanne per gli altri 3. Oltre alle difese delle tre persone riconosciute responsabili di alcuni reati, emerge che anche il pubblico ministero Valentina Salvi ha depositato l’atto di impugnazione (resta da capire per quanti imputati e per quante accuse).... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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