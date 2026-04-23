America’s Cup 2027 a Napoli | Luna Rossa si prepara prima tappa a Cagliari a maggio

A poco più di un anno dall’inizio della America’s Cup 2027, la prima volta che l’evento si terrà in Italia, gli equipaggi si stanno preparando. La prima tappa di avvicinamento si svolgerà a Cagliari a maggio, segnando l’inizio delle attività di preparazione per questa competizione velica storica. La regata coinvolge varie tappe e si svolgerà in mare aperto, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Il conto alla rovescia è iniziato. Nell’estate del 2027 le acque del Golfo di Napoli ospiteranno l’America’s Cup, la competizione velica più antica del mondo, per la prima volta in Italia. Un appuntamento storico che promette di trasformare il capoluogo campano nella capitale mondiale della vela per settimane. A contendersi il diritto di sfidare Team New Zealand nel Match Race finale saranno cinque squadre: l’italiana Luna Rossa, i britannici di Athena Racing, gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche-Posay e gli statunitensi di American Racing. Il vincitore dello scontro tra i challenger conquisterà il diritto di giocarsi la Coppa delle 100 ghinee contro i detentori neozelandesi.🔗 Leggi su Sportface.it

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