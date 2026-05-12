Non c’era una visione comune | i legali lasciano la difesa della famiglia del bosco È la seconda volta
Gli avvocati che rappresentavano la famiglia del bosco hanno annunciato di aver rinunciato alla difesa, spiegando che non si è mai trovata una posizione condivisa. Si tratta della seconda volta che si verificano questa situazione. L’avvocata Danila Solinas ha dichiarato che la scelta è stata motivata dalla mancanza di un accordo tra le parti coinvolte. La decisione è stata comunicata ufficialmente in una nota.
“Abbiamo rinunciato, non c’era una visione comune”. Con queste parole l’avvocata Danila Solinas ha confermato a LaPresse la decisione, presa insieme al collega Marco Femminella, di lasciare la difesa della cosiddetta “famiglia del bosco”, il nucleo familiare che viveva isolato nelle campagne di Palmoli, nel Chietino. La rinuncia al mandato rappresenta un nuovo colpo di scena nella vicenda giudiziaria che coinvolge la coppia, ai quali il Tribunale per i minorenni ha sospeso la responsabilità genitoriale sui tre figli minori. I due legali di Chieti assistevano la coppia dallo scorso novembre e stavano seguendo il procedimento finalizzato al possibile riavvicinamento dei bambini ai genitori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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