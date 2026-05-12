Non c’era una visione comune | i legali lasciano la difesa della famiglia del bosco È la seconda volta

Gli avvocati che rappresentavano la famiglia del bosco hanno annunciato di aver rinunciato alla difesa, spiegando che non si è mai trovata una posizione condivisa. Si tratta della seconda volta che si verificano questa situazione. L’avvocata Danila Solinas ha dichiarato che la scelta è stata motivata dalla mancanza di un accordo tra le parti coinvolte. La decisione è stata comunicata ufficialmente in una nota.

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