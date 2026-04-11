Roberto De Zerbi, nel suo ruolo di nuovo allenatore del Tottenham, ha commentato pubblicamente l’attaccante Kolo Muani, definendolo un giocatore di qualità. Ha aggiunto che il calciatore deve essere messo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Le sue dichiarazioni sono arrivate recentemente, durante un'intervista in cui ha parlato anche di altri aspetti della rosa e delle sfide future del club.

di Angelo Ciarletta Roberto De Zerbi ha parlato di Kolo Muani e non solo nelle nuove vesti di allenatore del Tottenham. Vediamo che cosa ha detto il tecnico. Ecco l’intervista a Roberto De Zerbi, tratta dalle pagine de La Repubblica. Il nuovo allenatore del Tottenham racconta la sua ricetta per risollevare la squadra londinese. LA CONVINZIONE DI SALVARSI «Per la qualità dei giocatori, come hanno dimostrato anche in Champions contro l’Atletico Madrid. Purtroppo la mia avventura non è iniziata bene perché si è appena fatto male Kudus, che, per le sue caratteristiche, sarebbe stato perfetto per me. Abbiamo tantissimi infortunati. Ma ho ottimi attaccanti, e dobbiamo metterli in condizione, da Kolo Muani a Solanke, da Xavi Simons a Richarlison.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Zerbi schietto: «Kolo Muani è un ottimo attaccante, deve essere messo in condizione»

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