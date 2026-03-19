Un giornalista ha analizzato le mosse della dirigenza della Juventus riguardo al possibile acquisto del centravanti francese, Kolo Muani. La discussione si concentra sulle strategie per rinforzare l’attacco di Spalletti e sulle trattative con i club transalpini. Si parla di scenari previsti per la prossima estate senza fare ipotesi o deduzioni.

Kolo Muani Juve, il giornalista analizza le mosse della dirigenza per rinforzare l’attacco di Spalletti e le strategie con i transalpini. La Juventus continua a programmare le mosse per la prossima sessione estiva, concentrandosi sul reparto avanzato. Sull’argomento è intervenuto Gianni Balzarini, noto giornalista sportivo, che tramite il proprio canale YouTube ha analizzato le strategie della Vecchia Signora. Il focus principale è su Randal Kolo Muani, già visto in bianconeri nella prima metà del 2025. Il transalpino rappresenta un innesto ideale, seppur con caratteristiche differenti da Victor Osimhen, inizialmente richiesto da Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: lo scenario sul centravanti francese e cosa potrebbe succedere la prossima estate

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