Una nuova esposizione porta a Villa Manin un’opera di Gustav Klimt proveniente dal museo di Vienna, intitolata Nuda Veritas. Il quadro, noto per la sua rappresentazione della verità nuda, si inserisce tra gli affreschi e le decorazioni della villa, creando un contrasto visivo e tematico. La mostra invita i visitatori a osservare come questa immagine si confronti con le altre opere esposte, e a riflettere sul ruolo che l’arte ha nel suscitare reazioni diverse nel pubblico, anche a distanza di molti anni.

? Punti chiave Come dialogherà il capolavoro di Klimt con gli affreschi di Villa Manin?. Perché la Nuda Veritas sfida ancora oggi il giudizio del pubblico?. Cosa rivelerà il percorso espositivo sui legami tra Vienna e Italia?. Quale impatto avrà questo evento culturale sul territorio di Codroipo?.? In Breve Mostra curata da Cäcilia Bischoff dal 21 maggio al 6 settembre. Dialogo tra Klimt e gli affreschi di Louis Dorigny a Villa Manin. Jonathan Fine e Mario Anzil sottolineano il valore europeo dell'incontro culturale. Percorso espositivo approfondisce i legami storici tra Vienna e l'Italia. Dal 21 maggio al 6 settembre, Villa Manin a Passariano di Codroipo ospiterà la Nuda Veritas di Gustav Klimt, un capolavoro che porterà il Modernismo viennese tra le sponde del territorio udinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Klimt a Villa Manin: arriva la Nuda Veritas dal museo di Vienna

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