Torna Nel giardino del Doge e a Villa Manin è di nuovo primavera

Nel giardino del Doge e a Villa Manin si prepara la ventiduesima edizione di “Nel Giardino del Doge Manin”, la mostra floreale che si svolgerà sabato 21 e domenica 22 marzo nel parco storico del Friuli Venezia Giulia. La manifestazione si tiene in quella che fu una delle più importanti ville venete del XVIII secolo, con esposizioni di piante e arredi.

Nel più grande parco storico del Friuli Venezia Giulia, giardino di quella che fu una delle più importanti ville venete del XVIII secolo, sabato 21 e domenica 22 marzo aprirà per la ventiduesima volta i battenti “Nel Giardino del Doge Manin”, la mostra floreale di piante e arredi promossa dall’Ente regionale per il patrimonio culturale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e coordinata dalla cooperativa sociale triestina Agricola Monte San Pantaleone, una realtà che da quasi cinquant’anni si occupa di manutenzione del verde e di cura delle persone attraverso il verde. Così anche quest’anno Villa Manin darà il benvenuto a un’altra primavera, “una nuova possibilità di rinascita” per dirla con le parole di Albert Camus. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati I Pooh festeggiano i 60 anni di carriera a Villa ManinGrande attesa per il sessantesimo anniversario dei Pooh, una delle band più amate della musica italiana. Leggi anche: Cancellato il concerto di Neil Young a Villa Manin Una selezione di notizie su Torna Nel giardino del Doge e a Villa... Discussioni sull' argomento Giardino di Ninfa: il calendario delle aperture del 2026; Al Cinema Teatro Verdi torna Oltre il giardino film festival; Milis ritrova il suo giardino: ritorna Primavera in Giardino nella sede storica di Villa Pernis Vacca; A Trento torna Fiori al centro e tutti i cittadini possono partecipare: ecco come aderire all’edizione 2026. Una preziosa scoperta: l’architrave del ’500 torna nel Castello Estense. Era usato come panchina nel giardino di una casaFerrara, 22 gennaio 2026 – Consegnato alla Provincia un antico reperto del ‘500 appartenente al duca Alfonso I d’Este. Una scoperta nata dalla casualità. Per oltre sessant’anni è stato custodito in ... ilrestodelcarlino.it TORNA L'ALLARME TRUFFE NEL CILENTO, FINTI CARABINIERI CHIAMANO I CITTADINI - Torna la paura nel Cilento per una nuova serie di telefonate sospette: a Lustra diversi cittadini hanno segnalato tentativi di raggiro da parte di persone che si presen - facebook.com facebook Torna nel primo week end di primavera il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano con visite guidate in 780 luoghi disseminati in 400 città di tutta Italia. #ANSAViaggi x.com