Kings League Alpak in finale | out gli Stallions

Gli Alpak si sono qualificati per la finale della Kings League dopo aver battuto gli Stallions di Blur con un punteggio di 6-11. La partita si è svolta il 21 maggio 2026 a Milano e ha visto i rosanero imporsi con buona preparazione e determinazione. Con questa vittoria, gli Alpak hanno eliminato gli Stallions, che non sono riusciti a mantenere il vantaggio nel corso del match. Ora i rosanero avranno l'opportunità di contendersi il titolo nella prossima partita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Milano, 21 maggio 2026 – Gli Alpak hanno l'occasione di conquistare il titolo. I rosanero vincono e convincono contro gli Stallions di Blur con il risultato di 6-11. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Al primo minuto di gioco Guddo porta in vantaggio gli Stallions, ma Gilli risponde immediatamente ristabilendo la parità. Al 2' Stojkovic segna la seconda rete di giornata per la squadra di Blur, ma gli Alpak pareggiano al 3' sempre con Gilli. I rosanero passano avanti nello stesso minuto con la conclusione di Martin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, Alpak in finale: out gli Stallions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video KINGS LEAGUE FINALE: ALPAK vs UNDERDOGS!! Sullo stesso argomento Leggi anche: Alpak campioni della Kings League: Gilli piega gli Underdogs in una finale che non si dimentica Kings League, i BigBro domano gli StallionsCologno Monzese, 12 aprile 2026 – I BigBro vincono un match ricco di colpi di scena alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Kings league, trionfo in finale per il saronnese Benedetti: primo posto con gli Alpak x.com Kings League, Alpak in finale: out gli StallionsMilano, 21 maggio 2026 – Gli Alpak hanno l'occasione di conquistare il titolo. I rosanero vincono e convincono contro gli Stallions di Blur con il risultato di 6-11. Ogni volta che trascorre 1', per a ... sport.quotidiano.net Kings League, Alpak in the final: the Stallions outMilan, 21 May 2026 – The Alpacas hanno l'occasione di conquistare il titolo. I rosanero vincono e convincono contro gli Stallions di Blur con il risultato di 6-11. Ogni volta che trascorre 1', per ... sport.quotidiano.net