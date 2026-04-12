Kings League i BigBro domano gli Stallions

Nella serata del 12 aprile 2026, alla Fonzies Arena di Cologno Monzese, i BigBro hanno conquistato la vittoria contro gli Stallions in una partita che ha visto diversi momenti di suspense. La sfida è terminata con un risultato che ha sorpreso gli spettatori, mettendo in evidenza le dinamiche tra le due squadre e le loro strategie sul campo. La partita è stata seguita da un pubblico composto da appassionati e tifosi delle due formazioni.

Cologno Monzese, 12 aprile 2026 – I BigBro vincono un match ricco di colpi di scena alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. La squadra di Alessandro Florenzi e Davide Moscardelli ha avuto la meglio sugli Stallions di Blur nel corso degli Shootout. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Al 2', Merlonghi conclude dalla distanza e porta i BigBro in vantaggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, i BigBro domano gli Stallions Kings League, gli Stallions vincono in rimonta contro i CaesarCologno Monzese, 3 aprile 2026 – Gli Stallions di Blur vincono il big match della sesta giornata del secondo Split di Kings League contro i Caesar. Leggi anche: Kings League, le Zebras battono ai Shootout gli Stallions SI RITORNA in KINGS LEAGUE ! HIGHLIGHTS ZEBRAS VS STALLIONS [DAY 1]