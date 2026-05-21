Kimi Antonelli ha commentato il confronto con Jannik Sinner, riconoscendo che il tennista italiano è più avanti e rappresenta un esempio per lui. Alla vigilia del Gran Premio del Canada, il leader del Mondiale ha dichiarato che la pista non è facile e richiede attenzione. Ha anche detto di voler rivedere Sinner a Wimbledon e ha espresso il desiderio che anche gli italiani si appassionino di Formula 1 come fanno con il tennis per il suo collega.

Arrivato nel paddock di Montreal stretto nella sua giacca Mercedes per proteggersi dal vento e da un freddo inaspettato, Kimi Antonelli non ha nascosto l’entusiasmo di essere tornato in Canada dove, un anno fa, da esordiente ha conquistato il suo primo podio in Formula 1. Sono passati meno di dodici mesi da allora, ma per Kimi sembra essere trascorsa una vita intera: “Questa pista mi piace molto, è un circuito tecnico, non facile, e corto quindi bisogna stare veramente attenti a fare tutto giusto. E poi è dedicato a Gilles Villeneuve, un pilota che ammiro molto e che piace tanto a mio papà, che ama i traversi di cui Gilles era un vero specialista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi Antonelli: "Io come Sinner? Lui è più avanti, è un esempio. Lo rivedrò a Wimbledon"

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F1, Kimi Antonelli: «La dedica di Sinner Mi ha sorpreso»

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