Un giovane pilota della Ferrari, noto come Bearman, afferma di essere già pronto, lasciando intuire di avere capacità che potrebbero sorprenderli. La scuderia italiana ha già un talento considerato di alto livello, anche se non è ancora ufficialmente integrato nel team principale. La situazione alimenta discussioni sulla gestione dei giovani e sul loro coinvolgimento nelle competizioni di alto livello.

La Ferrari ha già un pilota “mostruoso” e non lo sa. Oppure lo sa, ma lo sta facendo decantare, come si fa con i giovani da noi. Oliver Bearman sta andando alla grande con la Haas, di lì il “mostruoso” che gli attribuisce il Telegraph: ha conquistato tutti i 17 punti della Haas in questa stagione, incluso un impressionante quinto posto nell’ultimo Gran Premio di Cina, dove è arrivato secondo dietro solo a Mercedes e Ferrari. Il ventenne è quinto nella classifica piloti, davanti a Lando Norris, campione del mondo in carica della McLaren, e a Max Verstappen. Insomma, potrebbe essere il nostro Antonelli, non fosse che Antonelli comunque già un po’ nostro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Kimi Antonelli della Ferrari si chiama Bearman, e lui lo sa: “Sono già pronto”

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