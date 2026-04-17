Il campionato di Formula Uno 2026 è attualmente in pausa, lasciando i team e i piloti in attesa di riprendere le gare. Dopo un avvio molto positivo per il team Mercedes e per il giovane pilota Andrea Kimi Antonelli, quest’ultimo ha dichiarato di essere soddisfatto del primo periodo della stagione, anche se ha ammesso di sentire la mancanza di scendere in pista. La sospensione dura ancora alcune settimane prima del ritorno alle competizioni.

Prosegue la lunga pausa del Mondiale di Formula Uno 2026. Un lungo mese che ha messo in ghiaccio un campionato che era partito fortissimo per Mercedes e, soprattutto, Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota bolognese, dopo le vittorie di Shanghai e Suzuka comanda la classifica generale e, visto il trend, forse avrebbe sperato di proseguire nella sua corsa, evitando questo lungo break. “L’inizio di stagione è stato sicuramente migliore di quanto molti si aspettassero. Sono consapevole che ora le attese possano essere diverse, ma cerco di mantenere la stessa mentalità delle prime gare: restare concentrato sul lavoro e massimizzare ogni occasione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Kimi Antonelli non si fa distrarre dalla sosta: “Ottimo inizio di stagione, ma mi manca correre”

F1, GP d'Australia, Kimi Antonelli dopo il secondo posto a Melbourne: Ottimo inizio di stagione

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