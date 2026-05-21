Kimap Ai torna l’app made in Florence | Così niente più barriere architettoniche

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’app Kimap Ai, sviluppata a Firenze, riapre i battenti con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e l’accesso ai servizi per le persone con disabilità. L’app permette di individuare facilmente locali e percorsi privi di barriere architettoniche, offrendo uno strumento pratico per pianificare spostamenti e vacanze. La sua funzione principale è aiutare gli utenti a trovare luoghi accessibili in modo rapido e preciso, contribuendo a ridurre le difficoltà legate alla mobilità in città.

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Muoversi in città, trovare un locale senza barriere o pianificare una vacanza non dovrebbe mai essere un’impresa, tuttavia spesso la realtà è molto complessa. Per questo nasce Kimap AI, un’app gratuita che supporta la mobilità autonoma delle persone con disabilità motoria grazie all’ intelligenza artificiale, trasformando e potenziando radicalmente le informazioni a disposizione sull’ accessibilità urbana. A differenza della consultazione passiva tipica delle mappe tradizionali, Kimap AI segna un salto evolutivo diventando un vero e proprio assistente personale. Grazie all’integrazione dell’IA generativa, l’utente può dialogare con l’applicazione in modo naturale e immediato, esattamente come se stesse parlando con un amico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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