Eliminazione delle barriere architettoniche attenzione ai più fragili e ai giovani | la proposta di Paola Leccese
Una proposta recente si concentra sulla rimozione delle barriere architettoniche, puntando a migliorare l’accessibilità per tutte le fasce di età e condizione. La proposta prevede interventi mirati per facilitare gli spostamenti di anziani e persone fragili, oltre a sviluppare spazi più vivibili per i giovani. Sono inoltre previste iniziative per tutelare gli animali e valorizzare il verde urbano, con l’obiettivo di rendere la città più accogliente e funzionale per tutti i cittadini.
Accessibilità, salute, una Chieti a misura dei più giovani, ma anche degli anziani, e un’attenzione particolare agli animali e al verde urbano. Sono i pilastri del programma di Paola Leccese, 67 anni, candidata consigliera nella lista di Chieti Viva, nella coalizione a sostegno del candidato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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