Eliminazione delle barriere architettoniche attenzione ai più fragili e ai giovani | la proposta di Paola Leccese

Una proposta recente si concentra sulla rimozione delle barriere architettoniche, puntando a migliorare l’accessibilità per tutte le fasce di età e condizione. La proposta prevede interventi mirati per facilitare gli spostamenti di anziani e persone fragili, oltre a sviluppare spazi più vivibili per i giovani. Sono inoltre previste iniziative per tutelare gli animali e valorizzare il verde urbano, con l’obiettivo di rendere la città più accogliente e funzionale per tutti i cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui