Più sicurezza e stop alle barriere architettoniche | concluso il cantiere in via Montefiorino

Sono stati completati i lavori di riqualificazione di via Montefiorino, con interventi di fresatura e rifacimento del tappeto di usura della strada. Le opere sono state realizzate per migliorare la sicurezza e rimuovere le barriere architettoniche lungo la strada. Questi lavori fanno parte delle azioni pianificate dall’amministrazione comunale per il miglioramento delle vie del territorio comunale. La conclusione dei lavori è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui tempi o sui costi.

“I lavori hanno apportato migliorie estetiche e strutturali, per una migliore funzionalità della strada e dello spazio circostante - si legge in una nota del Comune -. Oltre alla demolizione del marciapiede ammalorato e al suo rifacimento totale, si è provveduto a realizzare delle nuove aiuole, di dimensioni consone allo sviluppo della piantumazione di essenze arboree, è stata messa a punto la regimazione idrica delle acque bianche (caditoie, chiusini, e opere complementari), sono stati adeguati i punti di illuminazione esistenti e riordinati gli spazi di sosta e i percorsi pedonali con tragitto Loges per ipovedenti e adeguamento degli stalli per disabili. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Stop alle barriere architettoniche: ok al Piano comunale a FiorenzuolaIl documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale durante l’ultima seduta.

Roseto: 113mila euro per negozi più accessibili, stop alle barriere.Roseto Rilancia il Centro: 113mila Euro per Abbattere le Barriere e Sostenere il Commercio Roseto degli Abruzzi avvia un importante piano di...

Sicurezza: Lupi-Cavo: Stop ai coltelli facili ai giovani e più prevenzioneLa sicurezza è una nostra priorità ed e' un tema che dovrebbe unire la politica e non dividerla. I recenti e drammatici fatti di cronaca, in particolare l'accoltellamento dello studente a La Spezia, ... rainews.it

Stop agli alcolici in spiaggia. Sulla sicurezza serve una svoltaCervia non è fuori controllo per caso. È mancata una guida con queste parole Enea Puntiroli (lista civica Cervia Più) continua – per ora in solitaria – la campagna elettorale in vista delle elezioni ... ilrestodelcarlino.it