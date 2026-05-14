A Milano, dal 19 al 21 maggio, si svolgerà una manifestazione dedicata al tango con l’arrivo di tre campioni mondiali del 2025. L’evento, organizzato da El Porteño Prohibido, si estenderà su tre serate e coinvolgerà aspetti legati alla cucina argentina, alla musica e al ballo. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, offrendo agli appassionati un’occasione di incontro e spettacolo.

Milano, 14 maggio 2026 – Per tre sere, dal 19 al 21 maggio, El Porteño Prohibido porta a Milano i campioni mondiali di tango 2025. Un appuntamento che trasforma la cena in uno spettacolo capace di trasportare gli ospiti nel cuore di Buenos Aires. Nel locale di via Macedonio Melloni 9, torna uno degli appuntamenti più attesi del suo calendario non solo per gli amanti della cucina argentina d'eccellenza, ma sopratutto per gli appassionati del tango argentino un ballo caratterizzato dall'eleganza e dalla sensualità. I protagonisti saranno Micaela García e Leandro Bojko, vincitori del Mundial de Tango di Buenos Aires nella categoria Tango Escenario, la più spettacolare e teatrale di tutta la competizione, che ogni anno richiama centinaia di coppie da oltre 50 Paesi e rappresenta il momento più atteso della scena tanguera internazionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I campioni mondiali di tango arrivano a Milano: tre tra cucina argentina, musica e ballo

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Ornella Simonetto & Juan David Vargas #tangoargentino #tango #dance # #argentinetango

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