L’uranio arricchito da Caracas agli Usa

Le autorità statunitensi hanno annunciato di aver ricevuto 13,5 chilogrammi di uranio arricchito oltre il 20% da Caracas. Questa sostanza, considerata residuo sensibile, è stata consegnata alle autorità americane, segnando un’operazione che è stata definita come esempio di cooperazione multilaterale accelerata. La consegna si inserisce in un contesto di scambi tra i due paesi riguardo materiali nucleari e sicurezza. La notizia è stata resa pubblica attraverso comunicati ufficiali delle autorità coinvolte.

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