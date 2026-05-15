L’uranio arricchito da Caracas agli Usa
Le autorità statunitensi hanno annunciato di aver ricevuto 13,5 chilogrammi di uranio arricchito oltre il 20% da Caracas. Questa sostanza, considerata residuo sensibile, è stata consegnata alle autorità americane, segnando un’operazione che è stata definita come esempio di cooperazione multilaterale accelerata. La consegna si inserisce in un contesto di scambi tra i due paesi riguardo materiali nucleari e sicurezza. La notizia è stata resa pubblica attraverso comunicati ufficiali delle autorità coinvolte.
Venzuela Esempio di «cooperazione multilaterale accelerata». Così le autorità Usa hanno definito la presa in custodia di 13,5 kg di uranio arricchito oltre la soglia del 20%, residuo sensibile legato a . Venzuela Esempio di «cooperazione multilaterale accelerata». Così le autorità Usa hanno definito la presa in custodia di 13,5 kg di uranio arricchito oltre la soglia del 20%, residuo sensibile legato a . Operazione condotta dalla National Nuclear Security Administration, supervisione tecnica dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica e trasporto via mare a cura del Regno Unito. Il materiale dovrà ora essere riconvertito in combustibile a basso arricchimento. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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