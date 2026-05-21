Ketchup nelle vene | il successo nasce dalle persone

Un individuo ha iniziato la sua carriera come commesso in un grande fast food situato nel centro della città, che all’epoca era il più grande al mondo. Dopo aver lavorato in quel ruolo, ha deciso di intraprendere un percorso imprenditoriale, aprendo e gestendo una catena di ristoranti composta da dieci locali e con più di 600 persone impiegate. Questa storia di crescita professionale si sviluppa attraverso le esperienze fatte nel settore della ristorazione, passando da un primo impiego a una posizione di gestione di più punti vendita.

Roma, 21 maggio 2026 – Dalle prime esperienze come crew member nel McDonald’s di Piazza di Spagna, all’epoca il più grande del mondo, fino alla guida di una realtà imprenditoriale con 10 ristoranti e oltre 600 collaboratori. È il percorso umano e professionale raccontato in “Ketchup nelle vene”, il nuovo libro scritto da Amedeo Avenale e pubblicato da Mondadori. L’opera intreccia la storia personale dell’autore con quella del sistema McDonald’s, mostrando come determinazione, formazione continua e capacità di guidare le persone possano trasformare un percorso lavorativo in una vera esperienza imprenditoriale. Tra le pagine emergono i valori del franchising moderno, l’importanza della leadership e il ruolo centrale della crescita dei team. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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