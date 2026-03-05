La serie “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” si prepara a tornare su Raiuno dall’8 marzo con la quinta stagione, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe rappresentare il capitolo conclusivo della produzione ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia. I nuovi episodi riporteranno al centro della scena l’intraprendente magistrata di Matera, determinata come sempre a risolvere indagini intricate mentre tenta di mettere equilibrio nella propria vita privata, colorata e movimentata quanto il suo stile inconfondibile. La stagione si aprirà però con un’assenza significativa: Alessio Lapice non farà parte del cast, dopo l’uscita di scena del maresciallo Ippazio Calogiuri avvenuta nel finale precedente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

"Imma Tataranni 5", intervista esclusiva a Massimiliano Gallo: "Pietro e Imma si sono amati e continueranno a volersi bene. Il successo della serie? Molte persone si sono riviste in Imma e nelle sue battaglie quotidiane"

"Imma Tataranni 5", intervista esclusiva a Vanessa Scalera: "Imma ripartirà da se stessa e dal lavoro in procura. L'ultimo giorno sul set l'ho dimenticato, è stato un meccanismo di difesa"

