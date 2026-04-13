nasce xnovo la startup che recupera il bello dalle superfici urbane e dalle dimore storiche

È nata XNOVO, una startup dedicata al recupero e alla valorizzazione di superfici urbane e dimore storiche. L'azienda si propone di intervenire su aree degradate, spesso soggette a vandalismi e deterioramenti, con l'obiettivo di ripristinare il decoro e preservare il patrimonio architettonico. La nascita della startup avviene in un momento in cui il deterioramento delle superfici urbane sta diventando un problema crescente nelle città.