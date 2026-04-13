nasce xnovo la startup che recupera il bello dalle superfici urbane e dalle dimore storiche
È nata XNOVO, una startup dedicata al recupero e alla valorizzazione di superfici urbane e dimore storiche. L'azienda si propone di intervenire su aree degradate, spesso soggette a vandalismi e deterioramenti, con l'obiettivo di ripristinare il decoro e preservare il patrimonio architettonico. La nascita della startup avviene in un momento in cui il deterioramento delle superfici urbane sta diventando un problema crescente nelle città.
Nasce XNOVO, la startup che recupera il bello dalle superfici urbane e dalle dimore storiche Milano 13042026 – In un urbano in cui atti vandalici e deterioramento delle superfici stanno inesorabilmente alterando il decoro urbano, nasce XNOVO. La startup si pone un obiettivo chiaro: recuperare i.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Addio sporco dagli angoli e dalle superfici. L’aspirapolvere manuale è l’elettrodomestico a prezzo mini che non può mancare in casaCi sono degli elettrodomestici a cui ormai è impossibile rinunciare e che hanno sostituito i vecchi metodi soprattutto quando si tratta di pulizia.
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