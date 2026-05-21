Più di mille lavoratori si sono radunati in corteo davanti alla sede di uno dei gruppi tessili, chiedendo chiarimenti sul piano di ristrutturazione in atto. La protesta si è svolta a Scandicci, in provincia di Firenze, con l’obiettivo di ottenere una risposta alle preoccupazioni riguardanti i possibili licenziamenti imminenti. I lavoratori hanno richiesto di fermare subito le sospensioni dei contratti e di conoscere le misure che il gruppo intende adottare per il proprio futuro.

SCANDICCI (Firenze) Kering, più di mille lavoratori in piazza per avere chiarezza sul piano di ristrutturazione del gruppo. Erano tanti alla manifestazione di protesta indetta da Filctem-Cgil, Femca Cisl e Uiltec a Scandicci. Il corteo per chiedere il ritiro dei licenziamenti annunciati dal marchio Alexander McQueen e difendere il lavoro in tutto il gruppo Kering si è dipanato dalla sede centrale di Gucci, in via Don Perosi lungo l’A1, fino alla piazza centrale della città, dove ha sede il quartier generale dei manager Kering. Lo sciopero, secondo quanto riferiscono i sindacati, ha avuto "un’altissima adesione, tra il 70 e l’80%. Alessandro Picchioni (segretario generale Filctem Cgil Firenze) ha chiesto il ritiro dei licenziamenti, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e l’apertura immediata di un confronto vero con il gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kering, la richiesta dei mille in corteo: "Fermate subito i licenziamenti"

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