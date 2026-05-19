La moda va allo scontro Sciopero al gruppo Kering | No ai licenziamenti

Oggi si è tenuto uno sciopero presso il gruppo Kering a Scandicci, in provincia di Firenze. I lavoratori si sono riuniti in corteo per protestare contro i licenziamenti annunciati dall’azienda. A sostenere la manifestazione sono scese le rappresentanze di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec, che hanno organizzato il corteo previsto per domani. La protesta coinvolge i dipendenti della sede locale e si svolge in un momento di tensione tra le parti.

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SCANDICCI (Firenze) Kering, e venne il giorno dello sciopero. Domani a Scandicci sfileranno in corteo i lavoratori, sotto le bandiere di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec. Un corteo dallo stabilimento di Gucci al palazzo dei manager di Kering in piazza della Resistenza. Lo scopo è chiedere il ritiro dei licenziamenti e la tutela di tutti i posti di lavoro. Ma quanti sono? Perché è dall’uscita pubblica dell’Ad Luca De Meo, che proprio a Firenze ha presentato il piano ReconKering, che sono in molti a chiedersi quale sia la reale messa a terra di questa ristrutturazione. Mancano i numeri, che sono il vero costo sociale di ogni vertenza. E anche per questo i rappresentanti dei lavoratori scendono in piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La moda va allo scontro. Sciopero al gruppo Kering: "No ai licenziamenti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Sullo stesso argomento Moda, sciopero dei lavoratori del gruppo KeringLe segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno proclamato una giornata di sciopero per mercoledì 20 maggio in tutte le... Alexander McQueen, annunciati 54 licenziamenti nel gruppo KeringFirenze, 13 marzo 2026 – Annunciati 54 licenziamenti alla Alexander McQueen, lo fanno sapere le sigle sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Ui...