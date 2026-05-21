Un portiere spagnolo, attualmente riserva all'Arsenal, si sta preparando per la finale di Champions League indossando la maglia dei Gunners, anche se il titolare è un altro. In vista della partita, prende appunti su come eguagliare un record di un giocatore che ha vinto tre volte la competizione con tre squadre diverse. Nel frattempo, l'Inter osserva attentamente la situazione, considerando possibili sviluppi legati al ruolo di questa figura tra i pali.

Kepa Arrizabalaga ha sperato di trattare la pressione come i suoi primi guanti da portiere: all’apparenza giganteschi, poi maneggiati con nonchalance. Lo aveva detto subito, alla prima intervista col Chelsea nell’estate 2018: “Mi concentro su me stesso e basta, devo pensare a giocare. Mi hanno pagato così tanto perché il mercato ormai è questo, si sborsano cifre più alte”. Nel suo caso si trattò di una vetta mai raggiunta: ottanta milioni di euro. L’Everest dei portieri. Otto anni dopo il ragazzo cresciuto allevando cardellini si prepara alla finale di Champions in maglia Arsenal e prende appunti su come eguagliare Clarence Seedorf. I due, dopotutto, potrebbero avere presto un paio di lati in comune: vincere la coppa con tre club diversi e. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kepa, la riserva di lusso che può vincere la Champions con tre squadre diverse. E l'Inter... osserva

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