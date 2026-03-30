La Francia potrebbe portare ai Mondiali cinque squadre diverse e almeno tre rischierebbero di vincere
La nazionale francese potrebbe qualificarsi ai prossimi Mondiali con fino a cinque diverse squadre, secondo quanto riferito. Inoltre, si ipotizza che almeno tre di queste formazioni abbiano possibilità di conquistare il titolo. La rosa della squadra francese si distingue per la sua profondità, con la capacità di schierare diverse combinazioni di giocatori senza difficoltà.
L'incredibile forza della Francia che può schierare senza problemi 5 formazioni titolari e 11 giocatori diversi. Con almeno tre di queste squadre potrebbe rischiare di vincere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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