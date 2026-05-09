Nella corsa alla qualificazione in Champions League, cinque squadre si contendono tre posti, con distanze davvero ridotte tra loro. Il Napoli guida la classifica con 70 punti, seguito dal Milan a 67, e poi Juventus con 65, Roma a 64 e Como a 62. La giornata di campionato in programma potrebbe essere decisiva per definire le posizioni finali, dato che le squadre sono tutte molto vicine tra loro.

Cinque squadre in tre posti, con distanze minime: Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62. La 36ª giornata di Serie A può cambiare tutto nella corsa Champions, e il calendario propone incroci che sembrano fatti apposta per creare caos. Tre posti per cinque squadre (ma il Napoli è già virtualmente dentro), con distanze minime o comunque basse. Milan-Atalanta, la partita più pericolosa. Il turno è già iniziato con Torino-Sassuolo 2-1, risultato che porta il Toro a 44 punti e frena il Sassuolo a 49, ma il cuore vero della giornata arriva adesso. Il calendario propone Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus, Verona- Como, Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa, Parma-Roma, Milan-Atalanta e Napoli-Bologna.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Serie A, cinque squadre in tre posti Champions: la giornata che può decidere tutto

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

Notizie correlate

Champions, sei squadre per tre posti. Può ancora succedere di tuttoOra che la lotta per lo scudetto è definitivamente chiusa, con l’Inter ad un passo dal titolo numero 21, ad animare questo finale di stagione resta...

Corsa Champions tutta da decidere: 5 squadre in lotta per due postiSi è conclusa la 34? giornata di Serie A e la corsa al terzo e quarto posto rimane più aperta che mai.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: 5 club per 3 posti, ma quanto vale qualificarsi alla Champions? Cifre e dettagli; La Spagna avrà cinque squadre in Champions, niente da fare per la Germania. E l'Inghilterra punta alle sei; Ranking UEFA, corsa al quinto posto in Champions League: classifica, regolamento, la situazione dell'Italia; La Spagna batte l'Italia, è ufficiale: il Ranking Uefa ha deciso chi avrà cinque squadre in Champions. E l'Inghilterra...

La Spagna batte l'Italia, è ufficiale: il Ranking Uefa ha deciso chi avrà cinque squadre in Champions. E l'Inghilterra...La Liga conquista ufficialmente il secondo posto nel Ranking Uefa e si garantisce cinque squadre nella prossima edizione della Champions League. Niente sorpasso per la Bundesliga, che si ferma a quatt ... corrieredellosport.it

Serie A, decise quali squadre giocheranno Champions, Europa League e Conference nel 2026-2027L'Italia ha perso l'occasione di avere cinque squadre in Champions League nella prossima stagione. Con le eliminazioni di Bologna e Fiorentina non ci sono più rappresentanti della Serie A nelle coppe ... fanpage.it

Trasferta in Puglia Serie A 36ª giornata Lecce 20:45 CEST # #LecceJuve Powered by @Jeep x.com

Posizione in classifica di Serie A se presa da quando Spalletti è arrivato alla Juve reddit