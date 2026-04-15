Joshua Jackson e Katie Holmes sul red carpet | Pacey e Joey fanno sognare i fan di Dawson’s Creek
Due protagonisti di Dawson’s Creek sono apparsi insieme sul red carpet durante una serata di gala, attirando l’attenzione dei presenti. La loro presenza ha richiamato l’attenzione dei fan della serie e della coppia interpretata nel telefilm. La loro partecipazione è stata documentata e condivisa sui social network, suscitando entusiasmo tra gli appassionati. L’evento si è svolto in un contesto pubblico e ufficiale, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.
I due attori di Dawson's Creek hanno partecipato a una serata di gala ed è stato come un tuffo indietro nel tempo per i fan della coppia e della serie tv.🔗 Leggi su Fanpage.it
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