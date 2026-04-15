Joshua Jackson e Katie Holmes sul red carpet | Pacey e Joey fanno sognare i fan di Dawson’s Creek

Due protagonisti di Dawson’s Creek sono apparsi insieme sul red carpet durante una serata di gala, attirando l’attenzione dei presenti. La loro presenza ha richiamato l’attenzione dei fan della serie e della coppia interpretata nel telefilm. La loro partecipazione è stata documentata e condivisa sui social network, suscitando entusiasmo tra gli appassionati. L’evento si è svolto in un contesto pubblico e ufficiale, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

I due attori di Dawson's Creek hanno partecipato a una serata di gala ed è stato come un tuffo indietro nel tempo per i fan della coppia e della serie tv.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Joshua Jackson e Katie Holmes fanno sognare i fan di “Dawson’s Creek”: insieme sul red carpet della proiezione di gala di “Brunello: The Gracious Visionary”Joshua Jackson e Katie Holmes hanno fatto letteralmente sognare i fan della serie tv cult “Dawson’s Creek“, andato in onda dal 1998 al 2003.

Katie Holmes, Joey di Dawson's Creek, ha scritto una lettera d'addio a James Van Der BeekQuello che sente in questo momento, ora che la consapevolezza della morte di James Van Der Beek inizia a essere metabolizzata come una pesante...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: F**a sono f**a, mettetemi un bel reggiseno, una mutandina e fatemi sfilare! Mandiamo un messaggio positivo a chi ha avuto un tumore: così Bianca Balti a Victoria’s Secret (che non ha risposto).

Joshua Jackson e Katie Holmes sul red carpet: Pacey e Joey fanno sognare i fan di Dawson’s CreekI due attori di Dawson's Creek hanno partecipato a una serata di gala ed è stato come un tuffo indietro nel tempo per i fan della coppia e della serie ... fanpage.it

VIDEO| Joshua Jackson e Katie Holmes insieme sul red carpet a NY come ai tempi di Dawson’s CreekJoshua Jackson e Katie Holmes hanno catturato tutti i flash alla alla première americana di Brunello, il visionario garbato ... dire.it