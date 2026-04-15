Joshua Jackson e Katie Holmes sono apparsi insieme sul red carpet durante la proiezione di gala del film “Brunello: The Gracious Visionary”. I due attori, protagonisti di “Dawson’s Creek”, serie televisiva trasmessa tra il 1998 e il 2003, hanno attirato l’attenzione dei presenti e dei fan con la loro presenza. La loro partecipazione all’evento ha suscitato commenti sui social e tra gli appassionati della serie.

Joshua Jackson e Katie Holmes hanno fatto letteralmente sognare i fan della serie tv cult “ Dawson’s Creek “, andato in onda dal 1998 al 2003. I due attori sono apparsi raggianti sul red carpet della proiezione di gala di New York di “Brunello: The Gracious Visionary”, martedì 14 aprile al David Koch Theatre del Lincoln Center. Holmes indossava una gonna lunga argentata scintillante abbinata a una camicia bianca e al suo taglio di capelli corto, mentre Jackson era elegante con pantaloni grigi, giacca bordeaux, camicia bianc e papillon nero. Holmes e Jackson, che hanno avuto una breve relazione durante le riprese “Dawson’s Creek” e hanno mantenuto una stretta amicizia nel corso degli anni e si sono recentemente riuniti per l’ultimo lavoro da regista di Holmes, “ Happy Hours “, girato a New York nel 2025.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Joshua Jackson e Katie Holmes fanno sognare i fan di “Dawson’s Creek”: insieme sul red carpet della proiezione di gala di “Brunello: The Gracious Visionary”

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