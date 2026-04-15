Joshua Jackson e Katie Holmes sono stati visti di nuovo insieme, dopo aver condiviso momenti e ricordi nel corso degli anni. L’attesa riguarda il loro prossimo film, intitolato Happy Hours, in cui interpretano una coppia innamorata. La loro collaborazione si inserisce in un progetto cinematografico che arriverà nelle sale prossimamente. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, ma le immagini pubblicate confermerebbero la loro presenza sul set.

La loro uscita congiunta segna la prima reunion pubblica dalla scomparsa del loro collega di Dawson's Creek, James Van Der Beek, scomparso lo scorso febbraio. Oltre a ciò, l'apparizione delle star anticipa l'arrivo al cinema di Happy Hours, la trilogia ideata, diretta e recitata da Katie Holmes, in cui lei e Joshua Jackson interpretano ancora una volta una coppia innamorata. Le riprese di Happy Hours si sono svolte nel luglio 2025, e i due attori sono stati paparazzati più volte sul set newyorkese, mentre spingevano un passeggino, si abbracciavano e scambiavano gesti teneri. A proposito del film, Joshua Jackson ha raccontato a Today, questo marzo: «Katie ha scritto questa bellissima storia per noi due, che racconta le tre fasi di una storia d'amore.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Joshua Jackson e Katie Holmes di nuovo insieme: «Ci sono persone che rimangono sempre nella tua vita e lei l'ha fatto»

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