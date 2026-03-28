Kate Middleton ha partecipato a un evento storico della Chiesa anglicana indossando un cappello appariscente. La Duchessa ha sfidato il vento con un copricapo di grande effetto, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. La sua presenza si è distinta per l’outfit curato e per l’occasione di rilievo in cui si trovava.

Kate Middleton ha scelto un cappello straordinario per presenziare a un evento che ha fatto la storia della Chiesa anglicana. La Principessa del Galles ha accompagnato il Principe William alla cerimonia di insediamento di Sarah Mullally, la prima arcivescova di Canterbury nella storia della Chiesa d’Inghilterra dalla Riforma del XVI secolo e dalla successiva rottura con Roma. L’evento, tenutosi nella maestosa Cattedrale di Canterbury, ha segnato l’inizio simbolico del ministero dell’ex infermiera del Servizio Sanitario Nazionale britannico, ordinata sacerdote nel 2002 e diventata la prima donna vescovo di Londra nel 2018. Una nomina di straordinaria importanza, considerando che a partire da Sant’Agostino nel 597 d. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Kate Middleton sfida il vento con un cappello spettacolare in un giorno che ha fatto la Storia

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