Karate | Italia partenza fortissima agli Europei! Prenotate quattro finali per l’oro
L’Italia ha iniziato con grande slancio agli Europei di karate 2026 a Francoforte, conquistando subito quattro finali per l’oro. Gli atleti azzurri sono scesi in campo determinati, portando a casa risultati significativi nelle prime fasi della competizione. Le finali sono programmate nei giorni successivi e rappresentano l’obiettivo principale degli atleti italiani. La manifestazione prosegue con le gare di qualificazione e semifinali, mentre le finali si avvicinano per stabilire i campioni europei di questa edizione.
L’avventura dell ‘Italia agli Europei 2026 di karate parte subito fortissimo. Sui tatami di Francoforte infatti, l’attesissimo gruppo azzurro non tradisce le aspettative andando immediatamente a prendersi 4 finali per l’oro, da disputare poi nei prossimi giorni. Nel kata femminile e maschile brillano i talenti di Terryana D’Onofrio e Alessio Ghinami. La lucana se la vedrà nell’ultimo atto contro la spagnola Paola Garcia Lozano, al termine di un percorso che oggi l’ha vista dominare il suo girone e poi schiantare 7-0 in semifinale la portoghese Ana Cruz. Cammino analogo o quasi per il friulano capace di superare la pool iniziale senza problemi e di battere in semifinale lo spagnolo Raul Martin Romero con lo score di 5-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Karate Campionato Italiano Juniores 2025 Tatami3 mattina Day2
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