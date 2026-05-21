Juventus torna la suggestione Conte Ma un nuovo cambio di rotta sarebbe fatale

Da stilejuventus.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione della Juventus si avvia alla conclusione senza aver conquistato alcun trofeo, con un calo di risultati nelle ultime settimane che ha compromesso anche la qualificazione in Champions League, inizialmente considerata quasi sicura. Si torna a parlare di un possibile ritorno di un ex allenatore, mentre un nuovo cambio di direzione potrebbe rappresentare un rischio troppo grande per la squadra. La situazione appare complessa e tutt’altro che definita, con i tifosi che attendono notizie ufficiali.

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Sta per volgere al termine l’ennesima stagione priva di trofei della Juventus. Dopo l’improvviso crollo prestazionale delle ultime settimane, una qualificazione in Champions League che appariva come quasi certa rimane ora soltanto un miraggio. A causa di ciò si fanno sempre più insistenti le voci su un clamoroso nuovo cambio di panchina, con Antonio Conte in uscita dal Napoli. Un’ulteriore rivoluzione, però, rischierebbe di far ripartire da zero tutto ciò di buono che Luciano Spalletti ha costruito nei suoi sette mesi in bianconero. L’arrivo in ottobre e la svolta netta. Arrivato a Torino il 30 ottobre 2025, a seguito dell’esonero di Igor Tudor dopo la sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri, Luciano Spalletti ha fin da subito impresso a chiare lettere il suo modus operandi all’interno della Continassa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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