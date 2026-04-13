Bordighera Baldassarre sfida il passato | serve un nuovo cambio di rotta

Oggi nel pomeriggio, circa quattrocento persone si sono radunate presso il ristorante Amarea per partecipare alla presentazione della lista civica Bordighera Domani. L’evento ha visto la presenza di Baldassarre, che ha parlato di un cambiamento di rotta per la città, sfidando il passato e annunciando le prossime iniziative dell’associazione. La discussione si è concentrata sulle prospettive di sviluppo e sulle priorità per il futuro locale.

Circa quattrocento persone si sono riunite nel pomeriggio di oggi presso il ristorante Amarea per ascoltare la presentazione della lista civica Bordighera Domani. L’evento ha protagonista l’avvocato Marzia Baldassarre, candidata sindaco per le consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio, insieme alla sua squadra di consiglieri. Un clima di commiato tra memoria e nuovi equilibri. L’atmosfera all’interno della sala è stata caratterizzata da un momento di profonda riflessione prima di passare alla proposta politica. Il candidato al consiglio, Massimiliano Bassi, ha infatti chiesto ai presenti un istante di silenzio per ricordare la scomparsa improvvisa di Maurizio Lega, descritto come un grande amico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bordighera, Baldassarre sfida il passato: serve un nuovo cambio di rotta Zaia: Basta insulti, serve subito il cambio di rotta per le riformeLuca Zaia, ex presidente del Veneto, ha lanciato un appello alla calma dopo toni esasperati che hanno coinvolto diverse parti. Legalità e territorio, appello delle associazioni: “Serve un cambio di rotta”Tempo di lettura: 3 minuti Le recenti interdittive antimafia e le indagini sui cantieri riaccendono i riflettori sulle fragilità del sistema edilizio...