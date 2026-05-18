Tracollo Juventus Elkann prepara la rivoluzione Conte via da Napoli? Suggestione Grosso per De Laurentiis
La Juventus si trova ora in una posizione difficile per quanto riguarda la qualificazione in Champions League dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, che ha praticamente escluso ogni possibilità di raggiungere il quarto posto. Attualmente, Roma e Milan occupano le prime posizioni, mentre il Como rappresenta un'ultima speranza in base agli scontri diretti. Nel frattempo, la dirigenza sta valutando cambiamenti, con il presidente che si prepara a una possibile rivoluzione, e si fanno anche ipotesi su un possibile cambio di allenatore nel Napoli.
La Juventus è praticamente fuori dalla Champions. La sconfitta interna contro la Fiorentina rende praticamente impossibile agli uomini di Luciano Spalletti il quarto posto, ora saldamente in mano a Roma e Milan e con il Como, in virtù degli scontri diretti, come unica, remota alternativa possibile. Gli Elkann preparano la rivoluzione mentre fa rumore la dichiarazione di Antonio Conte dopo Pisa-Napoli. Il tecnico sembra destinato all’addio. Juve, Comolli rischia: tutti i suoi errori Gazzetta.it La rivoluzione bianconera. Luciano Spalletti, forte di un biennale da sei milioni netti, rimarrà al suo posto. Ma a pagare sarà Comolli, il manager francese scelto da Exor al posto di Giuntoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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