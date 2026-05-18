Tracollo Juventus Elkann prepara la rivoluzione Conte via da Napoli? Suggestione Grosso per De Laurentiis

La Juventus si trova ora in una posizione difficile per quanto riguarda la qualificazione in Champions League dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, che ha praticamente escluso ogni possibilità di raggiungere il quarto posto. Attualmente, Roma e Milan occupano le prime posizioni, mentre il Como rappresenta un'ultima speranza in base agli scontri diretti. Nel frattempo, la dirigenza sta valutando cambiamenti, con il presidente che si prepara a una possibile rivoluzione, e si fanno anche ipotesi su un possibile cambio di allenatore nel Napoli.

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