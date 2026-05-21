La Juventus si prepara per l’ultima partita della stagione, con l’attenzione rivolta alle condizioni di Khephren Thuram, che continua a lavorare a parte negli allenamenti. La società monitora da vicino il suo stato di salute, mentre il resto della squadra prosegue con gli allenamenti quotidiani. La partita è prevista per domenica e l’incertezza sulle disponibilità dei giocatori resta uno degli aspetti principali in vista dell’appuntamento finale.

La Juventus continua a preparare l’ultima sfida della stagione, ma alla Continassa resta alta l’attenzione sulle condizioni di Khephren Thuram. Anche nell’allenamento delle ultime ore il centrocampista francese ha lavorato a parte rispetto al resto del gruppo, seguendo un programma differenziato concordato con lo staff medico bianconero. Una situazione che viene monitorata giorno dopo giorno e che tiene in apprensione l’ambiente juventino a pochi giorni da una partita che vale molto più di tre punti. Domenica sera, infatti, la Juventus sarà impegnata nel derby contro il Torino, ultimo appuntamento del campionato e gara dal peso enorme sia per il prestigio cittadino sia per la classifica finale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Thuram lavora ancora a parte: cresce l’attesa verso la sfida di domenica

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