Fiorentina le ultime verso la Juventus | Gudmundsson lavora a parte Kean in forte dubbio

L'islandese sta svolgendo un allenamento differenziato, ma non ci sono indicazioni che possa saltare la trasferta contro la Juventus. Kean, invece, presenta ancora forti dubbi sulla sua disponibilità, e la sua presenza sarà valutata nelle prossime ore. La squadra si allena in vista della partita, mentre gli allenatori monitorano attentamente le condizioni dei due giocatori. La sfida si avvicina e le decisioni sulle formazioni sono ancora in fase di definizione.

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