Juventus | Thuram lavora a parte

Dopo la vittoria per 1-0 a Udine, la Juventus si è allenata in vista della partita contro il Sassuolo che si disputerà sabato 21 marzo 2026 alle 20:45 all’Allianz Stadium. Thuram ha lavorato a parte durante l’allenamento, mentre il resto della squadra si è preparata sul campo principale. La squadra torna in campo con l’obiettivo di continuare il suo cammino in campionato.