Juventus | Thuram lavora a parte
Dopo la vittoria per 1-0 a Udine, la Juventus si è allenata in vista della partita contro il Sassuolo che si disputerà sabato 21 marzo 2026 alle 20:45 all’Allianz Stadium. Thuram ha lavorato a parte durante l’allenamento, mentre il resto della squadra si è preparata sul campo principale. La squadra torna in campo con l’obiettivo di continuare il suo cammino in campionato.
La Juventus riprende fiato dopo la vittoria per 1-0 a Udine e guarda con fiducia alla sfida casalinga contro il Sassuolo di sabato 21 marzo 2026 all’Allianz Stadium (ore 20:45). Alla Continassa, gli aggiornamenti dall’infermeria sono incoraggianti per Luciano Spalletti, che può contare su un gruppo quasi al completo per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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