Nelle ultime settimane, l'attenzione intorno alla Juventus si è concentrata più sui rumors e sulle questioni extracampo che sui risultati sportivi. In questo scenario, si parla molto di alcuni giocatori e di eventuali cambiamenti nello staff, mentre l’allenatore rimane al suo posto. Non mancano le dichiarazioni contrastanti tra i membri dello staff e i commenti di addetti ai lavori. La situazione sembra essere al centro di un dibattito acceso, con diverse opinioni che si mescolano tra loro.

di Alessio Lento Ci sono momenti in cui attorno alla Juventus si parla meno del campo e molto di più di quello che succede fuori. Ed è quasi sempre un segnale particolare. Perché quando una società funziona in modo lineare, il dibattito si concentra sui risultati, sugli acquisti, sulle partite della domenica. Quando invece iniziano a emergere dubbi sulla struttura interna, la discussione cambia completamente direzione. Negli ultimi mesi attorno al club bianconero si sono alternate ricostruzioni, possibili cambiamenti e nuovi equilibri da costruire. Anche la crescita interna di alcune figure ha alimentato domande che continuano a tornare. Una soprattutto: chi decide davvero? Ed è in questo clima che sono arrivate parole piuttosto nette: a parlare è stato Massimo Giletti in un’intervista rilasciata a tuttojuve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, sale Chiellini e Spalletti resta: “Non capisco”

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