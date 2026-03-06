Juventus Spalletti e la battuta sul rinnovo | Nello stesso condominio con Comolli e Chiellini

Domani la Juventus affronta il Pisa in anticipo di campionato, ma al centro dell’attenzione resta il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Il tecnico toscano ha fatto una battuta riguardo al rinnovo, paragonandosi a un vicino di condominio con Comolli e Chiellini. La questione rinnovo e la sua posizione sono diventate punti fermi nelle discussioni interne alla società.

Tra campo e rinnovo, Luciano Spalletti è sempre più al centro della Juventus. La ‘remuntada’ contro la Roma ha ridato fiato e speranza alla ‘Vecchia Signora’ nella corsa Champions, obiettivo fondamentale per avere maggiore margine di manovra la prossima estate in sede di mercato. Spalletti vuole una Juve competitiva per lottare per lo scudetto l’anno prossimo, ma intanto c’è un piazzamento tra le prime quattro da conquistare in campionato. Con il Pisa non si può sbagliare e come nelle previsioni è ancora presto per rivedere Dusan Vlahovic tra i convocati, con il serbo che probabilmente tornerà disponibile contro l’Udinese: “Punta Udine, domani niente”, le parole del mister di Certaldo sul numero nove in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Spalletti rivela: «Andrò a vivere nello stesso condominio di Comolli e Chiellini». Ecco a cosa ha fatto riferimento l'allenatore

Yildiz Juventus, decisione presa sul rinnovo: la mossa di Comolli ed Elkann, la frase di Spalletti.

