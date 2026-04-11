Juventus Chiellini Il rinnovo di Spalletti era già previsto

Durante gli ultimi impegni stagionali, Giorgio Chiellini ha affermato che il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti era già previsto e scritto. Chiellini ha commentato questa decisione in modo naturale, senza aggiungere dettagli o opinioni personali. La notizia riguarda il prolungamento del contratto di Spalletti, che durerà fino al 2028. Nessun altro elemento è stato menzionato in merito alla situazione contrattuale o alle motivazioni dietro questa scelta.

Chiellini conferma: il rinnovo di Spalletti era già scritto. A margine degli ultimi impegni stagionali, Giorgio Chiellini ha commentato con estrema naturalezza il prolungamento contrattuale di Luciano Spalletti fino al 2028. L’ex capitano e attuale dirigente bianconero ha sottolineato come la firma non sia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Chiellini “Il rinnovo di Spalletti era già previsto” Juventus, Chiellini “Felici di Spalletti, lavoriamo al rinnovo”Chiellini sul rinnovo di Spalletti Giorgio Chiellini nella conferenza stampa pre partita di Juventus-Lazio ha parlato del rinnovo di Luciano... Chiellini a Sky: «Il risultato del Milan non ci interessa. Rinnovo Spalletti? Era solo questione di tempo»di Francesco SpagnoloChiellini a pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Juventus ha parlato ai microfoni di Sky.