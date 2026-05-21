Juventus ripartire da Spalletti? Il vero nodo è l’esperienza della rosa – VIDEO
In un dibattito recente, si è parlato delle possibili strade da seguire per la Juventus, con particolare attenzione alla figura di Spalletti e alla sua esperienza. Si discute anche delle caratteristiche della rosa attuale, in particolare della mancanza di esperienza internazionale e della mentalità che potrebbe influenzare le prestazioni della squadra. La discussione si concentra su come queste componenti possano rappresentare un limite per il club e se un cambio di allenatore possa rappresentare una soluzione.
di Chiara Aleati Chiara Aleati a “Sì o No?” su Juventus News 24: pressione, mentalità e limiti internazionali al centro del dibattito bianconero. La Juventus deve ripartire da Luciano Spalletti nella prossima stagione? Nel format “Sì o No?” sul canale YouTube di Juventus News 24, Chiara AleatI ha posto l’accento su un tema decisivo: prima ancora dell’allenatore, il problema principale sembra essere la struttura mentale e internazionale della rosa bianconera. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il punto non è sostenere che la Juventus abbia una squadra “scarsa”. Anzi, secondo questa lettura, nella rosa ci sono giocatori con qualità tecniche interessanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Giusto ripartire con Spalletti la prossima stagione? Il problema è la rosa con poca esperienza? Guarda la puntata di Si o No? su YT! #juve #juventusnews24 #SiONo #Spalletti facebook
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