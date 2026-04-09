L'ex attaccante ha dichiarato che la squadra bianconera dovrebbe affidarsi a Spalletti per la prossima stagione. Ha inoltre commentato le possibilità di mercato, indicando alcuni nomi su cui sarebbe opportuno puntare. La sua opinione si basa sulla convinzione che questa scelta possa rappresentare una svolta per il club. La questione della guida tecnica e delle operazioni di mercato rimane al centro delle discussioni tra gli addetti ai lavori.

di Angelo Ciarletta Ravanelli non ha dubbi sul fatto che la Juventus debba ripartire da Spalletti il prossimo anno. Poi un’analisi sul calciomercato. Fabrizio Ravanelli ha concesso un’intervista a Il Giornale. Di seguito le dichiarazioni dell’ex attaccante della Juventus. ULTIMISSIME JUVE LIVE SPALLETTI – «La Juventus deve ripartire da Spalletti. Luciano è l’uomo giusto per riportare i bianconeri a lottare per lo Scudetto nella prossima stagione. Dal suo arrivo si è vista una netta crescita sul piano del gioco: adesso i giocatori hanno un’identità tattica ben precisa e sono tornati in piena corsa per il quarto posto. Da questa base bisogna ripartire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravanelli non ha dubbi: «La Juventus deve ripartire da Spalletti. Mercato? Spingerei su questi nomi»

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