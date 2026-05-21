Juventus le ultime verso il Torino | Thuram si allena a parte è in dubbio Gatti dal 1'

Nelle ultime notizie sulla Juventus, Thuram si è allenato a parte e resta in dubbio per la prossima partita contro il Torino. Gatti dovrebbe essere invece disponibile dall'inizio. Per quanto riguarda il derby, Khéphren non ha ancora recuperato da un edema osseo, che potrebbe influire sulla sua presenza. La situazione degli infortunati potrebbe incidere sulla formazione e sulla strategia delle due squadre in vista dell’incontro.

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Il più giovane dei fratelli Thuram non riesce a smarcarsi dal fastidioso edema osseo: Khephren continua ad allenarsi da solo alla Continassa o se in compagnia del gruppo senza prenderne parte al lavoro collettivo. Così il centrocampista francese non può che essere ancora in dubbio: il suo derby è a forte rischio e solo nelle ore della vigilia Spalletti saprà se sarà in grado di andare in panchina per, poi, essere utile in corso d’opera. Il resto della squadra sta bene, anche chi come Yildiz esce da un’infiammazione che lo ha frenato negli ultimi tempi. Al posto dello squalificato Bremer avanza la candidatura di Gatti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus, le ultime verso il Torino: Thuram si allena a parte, è in dubbio. Gatti dal 1' ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus, l'intervista di Khéphren Thuram dopo il primo gol in Champions League contro il Benfica Sullo stesso argomento Juventus-Fiorentina, le ultime dai campi: Thuram si allena a parte. Vanoli col dubbio KeanJuventus e Fiorentina, dopo un positivo ultimo turno capace di regalare ai bianconeri un grande passo in zona Champions e ai viola la matematica... Juventus, le ultime verso la Fiorentina: Thuram in dubbio, Koopmeiners verso la confermaLa Juventus ha bisogno di 6 punti nelle restanti due giornate per tagliare il traguardo Champions League senza fare calcoli. Juventus,Thuram lavora in vista del derby: le ultime verso il Torino x.com Juventus, il derby decide una stagione: Spalletti pensa alle dimissioni, Comolli verso l’addio e il retroscena su YildizJuventus, il derby decide una stagione: Spalletti pensa alle dimissioni, Comolli verso l’addio e il retroscena su Yildiz ... sport.virgilio.it [Matteo Moretto] Juventus e Alisson hanno raggiunto un accordo verbale. Nelle prossime settimane, la posizione del Liverpool riguardo alla possibile partenza del portiere brasiliano diventerà chiara. reddit Juventus, le ultime verso il Milan: differenziato per Yildiz, Vlahovi? parzialmente in gruppoLe ultime sulle condizioni di Kenan Yildiz e Dušan Vlahovi? in vista del big match contro il Milan, in programma domenica sera alle ore 20:45 La Juventus si prepara al big match di domenica sera ... gianlucadimarzio.com