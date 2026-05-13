Durante l’allenamento alla Continassa, il centrocampista francese ha svolto esercizi differenziati a causa di un fastidio al ginocchio. Nel frattempo, il tecnico ha valutato le condizioni di Kean, il cui impiego resta in dubbio. La partita tra Juventus e Fiorentina si avvicina, mentre le squadre monitorano attentamente le condizioni dei giocatori chiave. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata sui dettagli delle sedute di allenamento.

Juventus e Fiorentina, dopo un positivo ultimo turno capace di regalare ai bianconeri un grande passo in zona Champions e ai viola la matematica salvezza, dovranno vedersela ora l'una contro l'altra. Per Spalletti la buona notizia arriva da Yildiz, il quale sembra aver quasi definitivamente smaltito l'infiammazione al ginocchio che lo ha limitato nelle ultime settimane. Da monitorare, invece, le condizioni di Thuram, che continua ad allenarsi da parte. Per Vanoli l'unico dubbio di formazione riguarda Moise Kean, che pur non essendo al top farà di tutto per essere in campo. Squadra al lavoro alla Continassa, il più...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus-Fiorentina, le ultime dai campi: Thuram si allena a parte. Vanoli col dubbio Kean

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