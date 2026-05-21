Un anno dopo la chiamata di un dirigente di alto livello e sei mesi dopo la nomina a amministratore delegato, il fallimento sportivo della Juventus viene collegato a Damien Comolli. La situazione ha portato a un calo delle prestazioni e a decisioni che hanno influenzato negativamente i risultati della squadra. Le responsabilità di Comolli sono state messe sotto osservazione, con particolare attenzione alle scelte fatte durante il suo mandato. La questione resta aperta, con il club che affronta le conseguenze di questa fase difficile.

Alla fine il conto del fallimento sportivo della Juventus lo paga Damien Comolli, un anno dopo la chiamata di John Elkann al capezzale della Juventus e a sei mesi dall’investitura ad amministratore delegato. Parabola rapida e non indolore per il manager francese, qualsiasi siano le decisioni del patron della Exor una volta che il campionato si sarà concluso. L’aria che tira alla Continassa è facile da interpretare: Comolli è sul filo mentre Spalletti è considerato il presente e il futuro. Non sarebbe nemmeno qualcosa di sorprendente se non fosse che il plenipotenziario voluto da Exor e ora come minimo ridimensionato è il terzo amministratore delegato negli ultimi cinque anni di Juventus. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Juventus, le colpe di Comolli e il vero prezzo del fallimento

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