Zirkzee proposto alla Juventus può arrivare a prezzo di saldo | Comolli e Ottolini tentati Le ultimissime

La Juventus è interessata a Zirkzee, l’attaccante olandese proposto alla società e disponibile a un prezzo contenuto. Comolli e Ottolini, dirigenti della Juventus, sono valutando l’eventuale acquisizione dell’attaccante, che desidera tornare in Serie A. La trattativa è in corso e le trattative sono ancora in fase di sviluppo.

Zirkzee proposto alla Juventus, può arrivare a prezzo di saldo: Comolli e Ottolini tentati dall’olandese che vuole tornare in Serie A. Il nome di Joshua Zirkzee torna a orbitare con insistenza nell’universo Juventus. Dopo diciotto mesi complicati all’Old Trafford, l’attaccante olandese sembra aver finalmente rotto gli indugi: l’obiettivo è lasciare il Manchester United per ritrovare quel protagonismo smarrito tra le nebbie della Premier League. Ne scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La fine del sogno inglese. Zirkzee aveva vissuto il trasferimento in Inghilterra come la grande occasione della carriera, ma il campo ha emesso un verdetto differente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zirkzee proposto alla Juventus, può arrivare a prezzo di saldo: Comolli e Ottolini tentati. Le ultimissime Articoli correlati Dovbyk proposto di nuovo alla Juventus: Comolli lo apprezza. Cosa può succedere tra gennaio e l’estateDi Gregorio lascia la Juve? Tre club di Serie A interessati, il prezzo di Comolli Rinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio... Mercato Napoli, assalto al centrocampista: può arrivare a prezzo di saldoIl Napoli ha ha messo nel mirino Quinten Timber, il 24enne centrocampista olandese del Feyenoord, per rinforzare la mediana già nel mercato di... Altri aggiornamenti su Zirkzee proposto Zirkzee apre, il calciomercato Juve si accende: valigie fatte a Manchester, con lo United è finitaRieccolo. Ancora una volta il nome di Joshua Zirkzee può tornare in auge nel casting per rinforzare l’attacco della Signora. L’attaccante olandese, dopo i numerosi tentennamenti degli ultimi mesi, sta ... tuttosport.com La prima pagina di Tuttosport: Juve: Zirkzee con Vlahovic. Retegui e il Milan: contatto!La prima pagina proposta oggi da Tuttosport si concentra sulle strategie di mercato della Juventus, intenzionata a rinforzare l'attacco con il rinnovo. tuttomercatoweb.com