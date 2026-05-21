A quasi un anno dalla fine del progetto “Moneyball”, si analizzano le difficoltà incontrate durante il suo sviluppo e le conseguenze sul percorso della squadra. Dopo l’arrivo di vari allenatori e giocatori, tra cui alcuni di grande esperienza, sono emersi problemi legati alla gestione del budget e alla pianificazione strategica. Le scelte effettuate hanno portato a risultati deludenti e a una serie di criticità sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. La situazione attuale evidenzia le criticità di un modello che ha mostrato limiti evidenti nel corso dei mesi.

di Paolo Rossi Comolli, quasi 365 giorni dopo il fallimento del modello Moneyball. Quali sono state le crepe strutturali del suo operato. Un anno nel calcio equivale a un’era geologica. Era il 10 giugno 2025 quando Damien Comolli, neo-direttore generale della Juventus, si presentava alla stampa con un progetto ambizioso basato su dati, identità e mentalità vincente. Oggi, nel maggio 2026, la realtà presenta un conto salatissimo. Rileggere oggi quelle dichiarazioni evidenzia lo scollamento fatale tra le teorie del dirigente e la dura legge del campo. ULTIMISSIME CALCIOMERCATO JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE L’illusione Tudor, l’insufficienza di Spalletti La promessa: «Tudor rimarrà il nostro allenatore . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Da Tudor a Spalletti, l’enigma Vlahovic e il fallimento del progetto “Moneyball”: (quasi) 365 giorni dopo, le crepe strutturali del modello Comolli

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Pagellone juve Di gregorio 3 Perin 5 Bremer 5.5 Kelly 6 Gatti 6 Kalulu 6 Cambiaso 4 Cabal 4 Thuram 4.5 Locatelli 4 Koopmeiners 3.5 Mckennie 6.5 Miretti 5 Yildiz 6 Boga 6,5 Conceicao 5 Zhegrova 4 David 4.5 Openda 3 Vlahovic 4.5 Tudor 5 Spalletti 5.5 Com x.com

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