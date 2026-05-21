Da Tudor a Spalletti l’enigma Vlahovic e il fallimento del progetto Moneyball | quasi 365 giorni dopo le crepe strutturali del modello Comolli
A quasi un anno dalla fine del progetto “Moneyball”, si analizzano le difficoltà incontrate durante il suo sviluppo e le conseguenze sul percorso della squadra. Dopo l’arrivo di vari allenatori e giocatori, tra cui alcuni di grande esperienza, sono emersi problemi legati alla gestione del budget e alla pianificazione strategica. Le scelte effettuate hanno portato a risultati deludenti e a una serie di criticità sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. La situazione attuale evidenzia le criticità di un modello che ha mostrato limiti evidenti nel corso dei mesi.
di Paolo Rossi Comolli, quasi 365 giorni dopo il fallimento del modello Moneyball. Quali sono state le crepe strutturali del suo operato. Un anno nel calcio equivale a un’era geologica. Era il 10 giugno 2025 quando Damien Comolli, neo-direttore generale della Juventus, si presentava alla stampa con un progetto ambizioso basato su dati, identità e mentalità vincente. Oggi, nel maggio 2026, la realtà presenta un conto salatissimo. Rileggere oggi quelle dichiarazioni evidenzia lo scollamento fatale tra le teorie del dirigente e la dura legge del campo. ULTIMISSIME CALCIOMERCATO JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE L’illusione Tudor, l’insufficienza di Spalletti La promessa: «Tudor rimarrà il nostro allenatore . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Pagellone juve Di gregorio 3 Perin 5 Bremer 5.5 Kelly 6 Gatti 6 Kalulu 6 Cambiaso 4 Cabal 4 Thuram 4.5 Locatelli 4 Koopmeiners 3.5 Mckennie 6.5 Miretti 5 Yildiz 6 Boga 6,5 Conceicao 5 Zhegrova 4 David 4.5 Openda 3 Vlahovic 4.5 Tudor 5 Spalletti 5.5 Com x.com
Mettiamo a confronto le dichiarazioni di Luciano Spalletti a novembre, quando è subentrato a Igor Tudor, con quelle di ieri dopo il ko contro la Fiorentina È passato dal sogno scudetto a vedere il bicchiere mezzo pieno per aver evitato la Conference. Cosa facebook
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