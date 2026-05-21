Juventus-Alisson | sì del portiere anche senza Champions League

Alisson, portiere brasiliano, ha comunicato di essere disposto a trasferirsi alla Juventus anche se la squadra non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League. La società bianconera ha mostrato interesse per il suo ingaggio, mentre il giocatore ha confermato di voler cambiare squadra senza vincoli legati alla partecipazione alle competizioni europee. La trattativa tra le parti è in corso, ma ancora non ci sono annunci ufficiali o dettagli definiti.

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Alisson e la Juventus non sono mai stati più vicini come ora. Nonostante la sempre più improbabile qualificazione alla prossima Champions League, il portiere del Liverpool, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe fatto sapere alla società bianconera la sua volontà di tornare in Italia e di vestire la maglia della Vecchia Signora per i prossimi anni. Come per Bernardo Silva – il cui arrivo sembra però destinato a tramontare – la decisione del brasiliano dovrebbe arrivare prima del Mondiale. Un sì per ricominciare. Tramite il suo entourage, Alisson ha infatti comunicato ai vertici juventini la piena disponibilità di giocare a Torino anche in caso di Europa League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Alisson: sì del portiere anche senza Champions League ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Juventus FORTE su Alisson Becker: c'è il Sì del PORTIERE che CONOSCE Spalletti! Sullo stesso argomento Juventus, si complica anche Alisson: chi può arrivare senza Champions | CMIl brasiliano ex Roma rimane la priorità di Spalletti, ma senza quarto posto lo scenario potrebbe cambiare Tonfo clamoroso della Juventus, che fa il... Kolo Muani e Alisson: cosa succede se la Juventus non va in Champions Leaguedi Redazione JuventusNews24Kolo Muani e Alisson: cosa succede se la Juventus non va in Champions League. C'È IL SÌ DEL PORTIERE, PASSI AVANTI PER ALISSON Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, il brasiliano resta la prima scelta della Juventus e sarebbe anche disponibile a trasferirsi #Alisson #Juventus x.com [Matteo Moretto] Juventus e Alisson hanno raggiunto un accordo verbale. Nelle prossime settimane, la posizione del Liverpool riguardo alla possibile partenza del portiere brasiliano diventerà chiara. reddit Juve-Alisson, nuovi contatti. Il portiere vuole la Signora anche in caso di Europa LeagueIl numero 1 brasiliano del Liverpool resta convinto del progetto bianconero anche in caso di mancata qualificazione in Champions League: l'agente è pronto ad accelerare dopo i nuovi contatti con i dir ... gazzetta.it La Juventus incassa il sì di Alisson anche senza la ChampionsAlisson Becker non dice no alla Juventus, nonostante la qualificazione alla Champions League sia ormai lontanissima e appesa a una combinazione di risultati miracolosa. Nonostante lo shock del ko con ... calciomercato.com