Kolo Muani e Alisson | cosa succede se la Juventus non va in Champions League

Se la Juventus non riesce a qualificarsi per la Champions League, le conseguenze potrebbero influenzare diverse aree del club. La partecipazione alle competizioni europee rappresenta una fonte importante di ricavi e di visibilità internazionale. La mancata qualificazione potrebbe comportare un calo di entrate e un impatto sulle strategie di mercato. Kolo Muani e Alisson sono due giocatori il cui futuro potrebbe essere soggetto a cambiamenti in caso di mancata partecipazione alla massima competizione continentale.

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. Le ultime novità relative ai due obiettivi estivi. La Juventus si lecca le ferite dopo il ko con la Fiorentina ed ora è costretta a ricalibrare i propri piani di mercato al ribasso. Se Bernardo Silva senza Champions sfumerà sicuramente, si fa in salita anche la strada per Alisson: i bianconeri hanno già trovato un’ intesa di massim a con il portiere brasiliano, desideroso di tornare in Italia dopo l’esperienza alla Roma. Resta tuttavia da scardinare la resistenza del Liverpool, club con il quale andrà avviato un dialogo serrato. Senza i ricchi introiti della Champions League, la Continassa ha una linea chiara: l’affare andrà in porto solo a fronte di un esborso minimo per il cartellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani e Alisson: cosa succede se la Juventus non va in Champions League ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mercato JuveSuccede di Tutto! Colpo dal Real! Occasione dOro! Sullo stesso argomento Kolo Muani chiama la Juventus: pronto il sì anche senza ChampionsRandal Kolo Muani rompe gli indugi e prenota la Juventus, declassando il Tottenham a semplice parentesi di passaggio. Juventus, patto Kolo Muani: “Sì” a Spalletti anche senza ChampionsRitorno di fiamma per la Juventus, che riallaccia i contatti con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. La Juve spera nel doppio colpo Alisson-Kolo Muani anche senza i soldi della Champions Secondo voi è possibile convincerli anche con l'Europa League? Diteci la vostra nei commenti x.com Juventus, come cambia il mercato senza Champions: Kolo Muani l'unico per cui non conterebbeLa mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe sconvolgere i piani della Juventus. Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale i mancati introiti potrebbero c ... tuttomercatoweb.com Telenovela senza fine: a volte ritornano, Kolo Muani alla Juventus lo farà davvero?Ogni sessione di calciomercato che si rispetti, Randal Kolo Muani diventa oramai da tempo il primo obiettivo per l'attacco della Juventus. tuttomercatoweb.com