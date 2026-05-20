L’Aston Villa trionfa in Europa League | Friburgo dominato 3-0 fa festa anche Douglas Luiz

L’Aston Villa ha ottenuto una vittoria importante in Europa League, battendo il Friburgo con un punteggio di 3-0. La squadra ha dominato il match dall’inizio alla fine, portando a casa i tre punti. Tra i protagonisti della serata c’è anche Douglas Luiz, in prestito dalla Juventus, che ha festeggiato il risultato. La sfida si è svolta senza grandi problemi per i padroni di casa, che hanno mantenuto il controllo del gioco e siglato le reti decisive.

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di Marco Baridon Aston Villa vince l’Europa League: Friburgo schiantato 3-0, fa festa anche Douglas Luiz in prestito dalla Juventus. La notte europea si tinge dei colori dei Villans. L’ Aston Villa ha vinto l’Europa League superando con un perentorio 3-0 in finale il Friburgo. Un successo strameritato per la formazione guidata da Unai Emery, che ha dominato la sfida mettendo in cassaforte il risultato grazie a una prestazione perfetta. Sorride anche l’Italia calcistica, seppur di riflesso: tra i vincitori c’è anche Douglas Luiz, centrocampista attualmente in prestito dalla Juve, che arricchisce così il suo palmarès personale in questa entusiasmante stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - L’Aston Villa trionfa in Europa League: Friburgo dominato 3-0, fa festa anche Douglas Luiz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Aston Villa to Europa League Final Sullo stesso argomento Friburgo Aston Villa 0-3 LIVE: dentro Douglas Luiz nei minuti finaliTensioni nel Milan: Ibrahimovic scavalca Allegri? Ora tocca a Cardinale – VIDEO di Alberto Petrosilli Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC:... Europa League, in finale Aston Villa e FriburgoAGI - Sarà Aston Villa-Friburgo la finale di Europa League in programma a Istanbul il 20 maggio. Friburgo-Aston Villa diretta Europa League: segui la finale di oggi LIVEL'atto finale al Besiktas Park di Istanbul: i tedeschi di Grifo sfidano gli inglesi degli ex Roma Abraham e Bailey. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Europa League, Friburgo-Aston Villa: Unai Emery vede l’ennesimo trionfoEuropa League, i Villains puntano sull’effetto Emery per vincere un titolo europeo dopo 44 anni. Per Snai sarà suo a 1,30. In Europa League riuscirà Unai Emery, il Re di coppe, a conquistare la quin ... gioconews.it