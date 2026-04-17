Joao Mario torna alla Juve? Perché Spalletti non lo vede nel suo progetto tecnico Il retroscena
Joao Mario, attualmente in prestito al Bologna, potrebbe tornare alla Juventus. Tuttavia, l’allenatore della squadra bianconera, Spalletti, non lo considera parte del suo progetto tecnico. Questa decisione ha portato a speculazioni sul futuro del giocatore e sulle possibilità di un eventuale ritorno. La situazione sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, che seguono con interesse gli sviluppi legati alla sua posizione contrattuale.
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