Joao Mario, attualmente in prestito al Bologna, potrebbe tornare alla Juventus. Tuttavia, l’allenatore della squadra bianconera, Spalletti, non lo considera parte del suo progetto tecnico. Questa decisione ha portato a speculazioni sul futuro del giocatore e sulle possibilità di un eventuale ritorno. La situazione sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, che seguono con interesse gli sviluppi legati alla sua posizione contrattuale.

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© Juventusnews24.com - Joao Mario torna alla Juve? Perché Spalletti non lo vede nel suo progetto tecnico. Il retroscena

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